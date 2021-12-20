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Sivas'ta zehir operasyonu

Sivas'ta zehir operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta emniyet ekiplerinin sahte ve kaçak alkol tüketiminin önlenmesine yönelik yaptığı operasyonlarda çok sayıda kaçak/sahte alkol yakalanırken bir kişi gözaltına alındı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta emniyet ekiplerinin sahte ve kaçak alkol tüketiminin önlenmesine yönelik yaptığı operasyonlarda çok sayıda kaçak/sahte alkol yakalanırken bir kişi gözaltına alındı.

Sivas Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak/sahte alkol tüketiminin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, il merkezinde bulunan iki adres ve bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 41 adet farklı marka ve hacim ibaresi bulunan Kaçak/Sahte alkol, 29 litre sahte alkol, 5 adet ise aroma ele geçirildi. Polis ekipleri tarafından ele geçirilen suç unsurlarına el konuldu. Olay ile alakalı olarak 1 şahıs gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı. Şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilerek, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - SİVAS

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