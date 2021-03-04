Sivas'ta zabıt katiplerinden, hukukçu Ramazan Arıtürk'ün sözlerine tepki
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Sivas'ta zabıt katiplerinden, hukukçu Ramazan Arıtürk'ün sözlerine tepki

04.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:58
Sivas'ta zabıt katiplerinden, hukukçu Ramazan Arıtürk'ün sözlerine tepki

Anadolu Büro Çalışanları Sendikası Sivas Şubesi üyeleri, hukukçu Ramazan Arıtürk'e, özel bir televizyon kanalında katıldığı programda zabıt katipleri için kullandığı "lise mezunu, getir götür işlerine bakar" sözlerine tepki gösterdi.

Anadolu Büro Çalışanları Sendikası Sivas Şubesi üyeleri, hukukçu Ramazan Arıtürk'e, özel bir televizyon kanalında katıldığı programda zabıt katipleri için kullandığı "lise mezunu, getir götür işlerine bakar" sözlerine tepki gösterdi.

Adalet Sarayı önünde toplanan sendika üyeleri adına basın açıklaması yapan şube başkanı Mehmet Yıldız, Arıtürk'ün sözlerinin zabıt katiplerini ziyadesiyle üzdüğünü söyledi.

Adliyelerde zabıt katibinden mübaşirine, hizmetlisinden teknik personeline bütün yargı çalışanlarının adaletin tesis edilmesi noktasında üzerlerine düşeni yaptıklarını aktaran Yıldız, "Bir zabıt katibinin lise mezunu olması yaptığı işte başarısız olacağı veya vasıfsız olduğu anlamını taşımaz. Adaletin tesis edilmesi noktasında adliyelerin mihenk taşlarını oluşturan zabıt katiplerini yapmış olduğu açıklama ile üzen hukukçu Ramazan Arıtürk'ten bütün zabıt katipleri adına bir özür bekliyoruz ve yaptığı bu açıklamayı bir talihsizlik olarak görüyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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