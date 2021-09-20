Sivas'ta yüzme vize yarışları yapıldı

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olimpik yüzme havuzunda 11-12 yaş ulusal gelişim projesi 3. vize yarışları düzenlendi.

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan 11-12 yaş ulusal gelişim projesi 3. vize yarışları Sivas ayağı tamamlandı.

4 Eylül Spor Kompleksi içerisinde yer alan olimpik yüzme havuzunda düzenlenen yarışlara 8 kulüpten 60 sporcu katıldı. Yarışlarda, 50 metre serbest, 100 metre serbest, 50 metre kelebek, 100 metre kelebek, 200 metre kelebek, 50 metre kurbağalama, 100 metre kurbağalama, 200 metre kurbağalama, 50 metre sırt, 100 metre sırt, 200 metre sırt, 400 metre serbest, 200 metre karışık kategorilerinde kıyasıya mücadele ettiler.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, yarışmalara katılan tüm sporcuları tebrik etti. - SİVAS