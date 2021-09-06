Sivas'ta yüz yüze eğitim heyecanı
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Sivas'ta yüz yüze eğitim heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Yerel

Sivas'ta yüz yüze eğitim heyecanı Sivas'ta öğrenciler yeni eğitim ve öğretim yılı ile uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim heyecanını birlikte yaşadılar Sivas'ta öğrenciler yeni eğitim ve öğretim yılı ile uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim heyecanını birlikte yaşadılar.

Sivas'ta yüz yüze eğitim heyecanı

Sivas'ta öğrenciler yeni eğitim ve öğretim yılı ile uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim heyecanını birlikte yaşadılar

SİVAS - Sivas'ta öğrenciler yeni eğitim ve öğretim yılı ile uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim heyecanını birlikte yaşadılar.

Ülkemizde de Korona virüs tedbirleri kapsamında okullar yüz yüze eğitime ara vermişti. Önceki dönem eğitim ve öğretim yılı bu şekilde tamamlandı. Sivas'ta bugün ilk, orta ve liseler yeni eğitim ve öğretim yılına başlarken uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitimde başlamış oldu. Öğrenciler büyük bir özlem duydukları okullarına gelerek sıralarına oturdu. Sivas Teknokent Koleji de ilk kez öğrencilerine kapılarını açtı. Öğrenciler okul bahçelerinde düzenlenen törenin ardından sınıflarına geçti. Hijyen ve maskenin oldukça önem verildiği okulda eğitim-öğretim başladı. Öğrenciler okullarının açılmasıyla mutlu olduklarını ifade ettiler.

Sivas Teknoket Koleji okulları kurucusu Feridun Bozyiğit, Sivas'ta yaklaşık olarak dokuz eğitim kurumunda hizmet vermekte olduklarını belirterek, "Eğitim grubumuz içerisinde Cumhuriyet Üniversitesi Vakıf Okulları, Teknokent Koleji, Pusula Eğitim Kurumları, Kapsam Eğitim Kurumları olmak üzere geniş bir kitleye hitap ediyoruz. Sivas'ta yaklaşık 400 tane öğretmenimiz 4 bin öğrencimizle eğitimde önemli bir yer tutmaktayız. 2021-2022 Eğitim Öğretim sezonu bu gün itibarıyla başlamış bulunmakta tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu sene açmış olduğumuz Sivas Teknokent Koleji ile beraber 550 tane öğrenciye hizmet vermekteyiz. Okulumuz teknik eğitim hayatında hizmet verecek olup fen lisesi müfredatı izleyecektir. Tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı uğurlu olsun. Korona virüse karşı bakanlarımızın yayınlamış olduğu genelge kapsamında öğrencilerimizin gerek sosyal mesafeleri gerek sınıf içi havalandırmaları, maske kullanımları ile ilgili önemlerimiz, dezenfektan kullanımı ve çeşitli noktalara uyarıcı levhalarla beraber bütün önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Her şeyden önce sağlık gelir uzun bir süre eğitim molası verdik 15 aylık süreçte eğitimimiz aksamıştı bundan sonra inşallah okullarımız kapanmadan yılı tamamlayacağız diye ümit ediyoruz. Okulumuz her anlamda güvenli eğitim açısından da uygun bir pozisyondadır. Okulumuzu ziyarete herkesi bekliyoruz" dedi.

Sivas'ta yüz yüze eğitim heyecanı
Sivas'ta yüz yüze eğitim heyecanı
Sivas'ta yüz yüze eğitim heyecanı
Sivas'ta yüz yüze eğitim heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden

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