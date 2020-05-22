Sivas'ta yurtta karantinada tutulan 305 kişi tahliye edildi
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Sivas'ta yurtta karantinada tutulan 305 kişi tahliye edildi

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtta karantinada tutulan 305 kişi, Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirmeleri için tahliye edildi.

Sivas'ta yurtta karantinada tutulan 305 kişi tahliye edildi
22.05.2020 09:25 | Son Güncelleme: 22.05.2020 09:25

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurtta karantinada tutulan 305 kişi, Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirmeleri için tahliye edildi.

Sağlık Bakanlığınca, "Yurt Dışından Planlı Uçuşlar ile Toplu Olarak Gelen Kişilere Yönelik Uygulamalar" başlığıyla hazırlanan resmi yazı valiliklere gönderildi.

"Yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, havaalanlarında muayeneleri sonrası evde izolasyon ve izlemlerinin yapılacağı" belirtilen yazıda, halen yurtlarda kalanların 14 günlük karantina süreçlerini tamamlamasına bakılmaksızın PCR testi sonrası çıkışlarının 23 Mayıs'a kadar tamamlanması istendi.

Bu kapsamda, 13 Mayıs'ta ABD'den Sivas'a getirilen ve KYK Binali Yıldırım Kampüsüne yerleştirilen 305 kişi, memleketlerine gönderildi.

Vatandaşlar, yola çıkmadan önce yurdun bahçesine koronavirüs ile mücadelede hayatını kaybeden sağlık çalışanları anısına fidan dikti.

Yurt bahçesinde bulunan Kovid-19 misafirleri ağaçlandırma alanına fidan diken Ahuzer Gözde Uncu, "Buraya yaklaşık bir hafta önce geldik. Testlerimiz negatif çıktığı için evlerimize gidiyoruz. Çok mutluyum, burada çok güzel vakit geçirdim. Her şey çok kusursuzdu, bu fidan dikimi bile çok iyi geldi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Burada 7-24 nöbet tuttular. Hiç bir şeyimizi eksik etmediler. Şimdiden herkese iyi bayramlar diliyorum." dedi.

17 Mayıs akşamı Miami'den Sivas'a gelen Handan Güçyılmaz Günay da "Burada son derece güzel ağırlandık. Kendimizi 14 gün kalmak üzere planlamıştık. Bu kadar kısa sürede ayrıldığımız için bir anlamda biraz burulduk. Burada çok rahat ettik. Yemekler gayet güzeldi. Hijyene dikkat edildi. Testlerimiz yapıldı. Bu organizasyondan çok memnun kaldık." ifadelerini kullandı.

Sağlık kontrollerinin ardından vatandaşlar, önceden dezenfekte edilen otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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