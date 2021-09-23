Sivas'ta yurtlara yerleşemeyen öğrencilere belediyeden barınma desteği - Haberler
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Sivas'ta yurtlara yerleşemeyen öğrencilere belediyeden barınma desteği

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel
Sivas'ta yurtlara yerleşemeyen öğrencilere belediyeden barınma desteği

Sivas Belediyesi, yurtlara yerleşemeyen üniversite öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacak.

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi, yurtlara yerleşemeyen üniversite öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversite öğrencilerini yurtlara yerleşinceye kadar Sivas Belediyesi olarak kamu kurum misafirhaneleri ve otellerde konaklatacaklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından üniversite öğrencilerinin yüz yüze eğitime başladığını belirten Duman, "Pandemi nedeniyle öğrencilerimiz de kısıtlamalar ve bazı tedbirlerden dolayı üniversite kampüsünden uzaklaşmıştı. Bu yıl eğitim sezonu ile beraber öğrencileri Sivas'ta misafir edeceğiz." dedi.

Öğrencilerin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtları için tercihte bulunduğunu ancak bazı öğrencilerin yedekte kaldığını aktaran Duman, şunları kaydetti:

"KYK tercihinde yedekte kalan, başvurusu olumsuz sonuçlanan öğrencilerimizin olduğunu öğrendik. Bir sıkıntının olduğundan haber dar edildik. Sivas Belediyesi olarak hızlı bir şekilde çözüm üreterek şu anda KYK'ye yerleşememiş yedekte bekleyen ve yurt çıkmamış öğrencilerimizi barınacak yer bulana kadar misafir etme yönünde bir çalışma gerçekleştirdik. Belediye başkanımızın talimatlarıyla öğrenci dostu, gençlere hizmet eden bir belediye anlayışıyla şu anda Sivas'ta KYK sırası bekleyen ve konaklaması gereken öğrencileri kendini hazırlayana kadar biz misafir edeceğiz."

Öğrencilerin başvuru linkinden kendilerine ulaşabileceğini dile getiren Duman, "Bir link oluşturduk, öğrenciler yaşadıkları mağduriyeti link aracılığıyla bize bildirecek. Öğrencilerle birebir irtibata geçeceğiz. Yaşadıkları sorunları onlardan dinleyeceğiz. Hızlı bir şekilde çözüm üreteceğiz. Yurda yerleşene ve ev tutana kadarki süreci bizim misafirimiz olarak geçirmelerini sağlayacağız." dedi.

AA / Halife Yalçınkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sivas'ta yurtlara yerleşemeyen öğrencilere belediyeden barınma desteği - Haberler
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