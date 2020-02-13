Sivas'ta yükseköğretime 1 gün ara
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Sivas'ta yükseköğretime 1 gün ara

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verdi.

13.02.2020 21:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 21:40
Sivas'ta yükseköğretime 1 gün ara

rektörlüğü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verdi.


Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez yerleşke ve ilçelerimizdeki öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşımı açısından Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerimiz için 14 Şubat 2020 Cuma günü 1 gün süre ile eğitim-öğretime ara verilmiştir "denildi. - SİVAS

Kaynak: İHA
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