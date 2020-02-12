Sivas'ta yükseköğretime 1 gün ara
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Sivas'ta yükseköğretime 1 gün ara

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi rektörlüğü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verdi.

12.02.2020 20:29 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:29
Sivas'ta yükseköğretime 1 gün ara

rektörlüğü yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verdi.


Sivas Cumhuriyet Üniversitesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " İlimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava nedeniyle merkez yerleşke ve ilçelerimizdeki öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşımı açısından önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizi için 13 Şubat 2020 Perşembe günü bir gün süre ile eğitim-öğretime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - SİVAS

Kaynak: İHA
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