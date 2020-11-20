Sivas'ta yüksek kesimlerde sis ve kar yağışı etkili oldu, karın tadını ise çocuklar çıkarttı

Sivas'ta yüksek kesimlerde sis ve kar yağışı etkili oldu, karın tadını ise çocuklar çıkarttı Sivas'ın Kangal ilçesinde etkili olan sis ve kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken çocukları ise mutlu etti.