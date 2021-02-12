Sivas'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımı aksattı
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Sivas'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımı aksattı

12.02.2021 22:50 | Son Güncelleme: 12.02.2021 22:54
Sivas'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımı aksattı

SİVAS'ta, yüksek kesimlerinde etkili olan kar ulaşımı aksattı.

SİVAS'ta, yüksek kesimlerinde etkili olan kar ulaşımı aksattı. Kar ve tipi nedeniyle Geminbeli mevkisinde ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Sivas'ta akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerde kar başladı. Kar, Zara ve Suşehri ilçesi sınırında bulunan 2010 rakımlı Geminbeli Geçidi'nde rüzgarın da etkisiyle tipiye dönüştü. Tipiye hazırlıksız yakalanan ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları ekipleri bölgede çalışma başlattı.


Sivas'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımı aksattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin KIRAS

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