Sivas'ta yolu şaşıran şoförün kullandığı otobüs şarampolde asılı kaldı
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Sivas'ta yolu şaşıran şoförün kullandığı otobüs şarampolde asılı kaldı

Sivas'ta yolu şaşıran şoförün kullandığı otobüs şarampolde asılı kaldı
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ta yanlış yola girince geri manevra yaparak yoldan çıkmayan isteyen şoförün kullandığı otobüs, şarampolde asılı kaldı.

Sivas'ta yanlış yola girince geri manevra yaparak yoldan çıkmayan isteyen şoförün kullandığı otobüs, şarampolde asılı kaldı.

Gaziantep'ten Trabzon'a giden Sabri Vural, 61 S 1056 plakalı otobüsle, Sivas-Ankara kara yolu Direkli-Bedirli kavşağında yanlış yola girdi.

İçerisinde 20 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu yolcu otobüsü, şoförün manevra yapıp dönmeye çalışması sonucu arka kısmından şarampolde asılı kaldı.

Olay yerine jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanmanın olmadığı kazada, otobüste bulunan yolcular, soğuk havadan korunmak için ateş yakarak ısındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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