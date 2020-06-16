Sivas'ta yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
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Sivas'ta yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı
16.06.2020 01:48 | Son Güncelleme: 16.06.2020 02:11

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza D-100 karayolu Yukarıkale Mahallesi yakınlarında Cevizlik mevkinde meydana geldi. M.T. yönetimindeki 27 C 8462 plakalı yolcu otobüsü ile K.D. (60) yönetimindeki 34 BGY 973 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan eşi M.D (64), çocukları O.D ve H.D ile otobüste yolcu bulunan kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Koyulhisar ve Suşehri ilçelerinde bulunan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İHA

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