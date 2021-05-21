Sivas'ta yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi gözaltına alındı

Sivas'ın Gürün ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama faaliyeti kapsamında bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada, 3 yolcunun çantaları ve üst aramalarında toplam 1 kilo 890 gram esrar ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak ile kullanmak için uyuşturucu bulundurmak" suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya