Sivas'ta yolcu otobüsünde 50 kilogram eroin ele geçirildi - Haberler
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Sivas'ta yolcu otobüsünde 50 kilogram eroin ele geçirildi

AA, Halife Yalçınkaya - Güncel
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Sivas'ta yolcu otobüsünde 50 kilogram eroin ele geçirildi

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir yolcu otobüsünde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir yolcu otobüsünde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gökdere Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve arama çalışmaları kapsamında İran'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan aramada, paketler halinde 50 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Halife Yalçınkaya - Güncel

Koyulhisar, Hisarcık, Sivas, Eroin, Güncel, Haberler

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