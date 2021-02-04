Sivas'ta yolcu otobüsünde 300 bin makaron ele geçirildi

Sivas'ta yolcu otobüsünde yapılan aramada 300 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Sivas'ta yolcu otobüsünde yapılan aramada 300 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol uygulaması sırasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yaptı.

Aramada, 1500 kutu içerisinde 300 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

İki şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde