SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 4'Ü AĞIR 20 YARALI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 4'Ü AĞIR 20 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada 20 kişi yaralandı.

KANGAL, SİVAS (DHA) - SİVAS'ın Kangal ilçesinde, yolcu otobüsünün devrildiği kazada 20 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Sivas- Malatya kara yolunun Abdalboğan mevkisinde meydana geldi. Zonguldak'tan Batman'a giden S.K.(48) yönetimindeki 60 DN 001 plakalı Tokat Yıldızı firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otobüsteki 20 kişi yaralandı. Yaralılar, Sivas ve Malatya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 4'Ü AĞIR 20 YARALI

SİVAS'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 4'Ü AĞIR 20 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Malatya, Kangal, Sivas, Kaza, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title