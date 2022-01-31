Sivas'ta yolcu otobüslerinde kış lastiği denetimleri sıklaştırıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta trafik ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle şehirlerarası otobüs terminalinde kış lastiği denetimi yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüslere yönelik kış lastiği ve emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, otobüsle seyahat eden yolcuları emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı.

Trafik polisleri "kumpas" adı verilen aletle de otobüs lastiklerinin diş derinliklerini ölçtü.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Tunay Başarık, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte yoğun kış şartları yaşandığını söyledi.

Vatandaşların güvenli seyahati için her türlü tedbiri almaya çalıştıklarını belirten Başarık, "Araçlarımızda kış lastiği denetimi yaptık. Daha sonra araçlarımızda şehirlerarası yolculuk yapan yolcularımıza emniyet kemerlerini takmaları konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetinde bulunduk." dedi.