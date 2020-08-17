Sivas'ta yol uygulamasında 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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Sivas'ta yol uygulamasında 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Sivas'ın Gürün ilçesinde 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.

Sivas'ta yol uygulamasında 11 kilo uyuşturucu ele geçirildi
17.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.08.2020 13:56

Sivas'ın Gürün ilçesinde 11 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 13-16 Ağustos tarihleri arasında Gürün ilçesinde yapılan yol kontrol ve aramalarında, 10 kilo 175 gram reçine esrar ve 1 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Yaklaşık 11 kilogram uyuşturucunun ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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