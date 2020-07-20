Sivas'ta yol çöktü, 2 buçuk metre derinlikte çukur oluştu
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Sivas'ta yol çöktü, 2 buçuk metre derinlikte çukur oluştu

Sivas'ta yolun çökmesi sonucu yarım metre çapında, 2 buçuk metre derinliğinde çukur oluştu.

Sivas'ta yol çöktü, 2 buçuk metre derinlikte çukur oluştu
20.07.2020 01:29 | Son Güncelleme: 20.07.2020 01:33

Sivas'ta yolun çökmesi sonucu yarım metre çapında, 2 buçuk metre derinliğinde çukur oluştu.

Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi Selçuklu Mahallesi 66-7. sokakta meydana geldi. Yolun çöktüğünü gören vatandaşların durumu polis ve Sivas Belediyesi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri sokağı trafiğe kapatırken belediye ekipleri ise çukurun oluştuğu alana güvenlik şeridi çekti. Belediye ekipleri yolda oluşan yarım metre çapında, 2 buçuk metre derinliğindeki çukuru kapatmak için çalışma başlattı.

" Durumun rehavetini ışıkla baktıktan sonra gördüm"

Kadir Bayraktar, durumun rehavetini ışıkla baktıktan sonra gördüğünü ifade ederek, "7 gibi burada bir çöküntü meydana geldi. Durumun rehavetini ışıkla baktıktan sonra gördüm. Gerekli mercilere 155 aracılığıyla ulaştım. Sağ olsunlar emniyet güçleri olsun ve diğer SİBESKİ olsun onun yetkilileri geldi. Gerekli önlemleri aldılar. Rabbim korusun daha büyük bir sıkıntıya can kaybına varacak şekilde bir sıkıntıya yol açmadan gerekli müdahaleler yapıldı. Yaklaşık 2.5-3 metre derinliği var" dedi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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