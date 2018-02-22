Sivas'ta Yoğun Sis Sürücülere Zor Anlar Yaşattı
Sivas‘ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, trafikteki vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Sivas'ta sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, trafikteki vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında eksi 5 dereceye düştüğü kentte sis etkisini gösterdi. Yoğun sis bulutu görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle görüş mesafesi düşen sürücüler, zor anlar yaşadı. Trafikte küçük çaplı maddi hasarlı kazalar meydana geldi. - SİVAS