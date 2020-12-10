Sivas'ta yoğun sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu
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Sivas'ta yoğun sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu

10.12.2020 21:31 | Son Güncelleme: 10.12.2020 21:35
Sivas'ta yoğun sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu

SİVAS'ta akşam saatlerinde etkili olan sis, tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

SİVAS'ta akşam saatlerinde etkili olan sis, tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye düştüğü Sivas'ta sis etkisini gösterdi. Kent merkezi ve çevresinde, akşam saatlerinde görülen yoğun sis nedeniyle trafik akışı yavaşladı. Merkezde oluşan yoğun sis tabakasıyla görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü görüldü. Sis nedeniyle zorlanan sürücüler, otomobilleriyle ilerlemekte güçlük çekti. Sisli hava tarihi kent meydanında ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bu anı fırsat bilenler kent meydanında bol bol fotoğraf çektirdi.


Sivas'ta yoğun sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Sivas'ta yoğun sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Sivas'ta yoğun sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Sivas'ta yoğun sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu
Sivas'ta yoğun sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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