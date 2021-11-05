Sivas'ta yoğun sis etkili oldu - Haberler
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Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Haberler | Güncel

Sivas'ta yoğun sis etkili oldu Sivas'ta etkili olan yoğun sis kartpostallık manzaralar oluşturdu.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

SİVAS - Sivas'ta etkili olan yoğun sis kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Sivas'ta bir süredir etkili olan sis günün ilk saatlerinde etkisini arttırdı. Şehir merkezinde adeta göz gözü görmedi. Görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Trafik akışı yavaşladı. Özellikle Kızılırmak kıyısında kartpostallık manzaralar oluştu. Tarihi kent meydanı da sisle birlikte ayrı bir görünüme büründü. Kent meydanında bulunan Selçuklu eseri tarihi medreseler fotoğraf tutkunlarına konu oluşturdu.

Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Son Dakika Haberleri
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