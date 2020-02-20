Sivas'ta yoğun sis etkili oldu
Sivas'ta yoğun sis etkili olduSİVAS'ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu.
Sivas'ta yoğun sis etkili oldu
SİVAS'ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu.
Akşam saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte sis etkisini gösterdi. Kent merkezi ve çevresinde, sabah saatlerinde görülen yoğun sis nedeniyle trafik akışı yer yer yavaşladı. Merkezde oluşan yoğun sis tabakasıyla görüş mesafesinin 20-25 metreye kadar düştüğü görüldü. Sis nedeniyle zorlanan sürücüler, caddelerde dikkatli seyretti. Yoğun sis Sivas-Ankara, Sivas-Malatya ve Sivas-Ankara kara yolunda da kendini gösterdi. Görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Polis ekipleri sürücülerin yoğun sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.