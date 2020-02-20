20.02.2020 11:19 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:06

Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

SİVAS'ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden oldu.

Akşam saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 4 dereceye kadar düştüğü kentte sis etkisini gösterdi. Kent merkezi ve çevresinde, sabah saatlerinde görülen yoğun sis nedeniyle trafik akışı yer yer yavaşladı. Merkezde oluşan yoğun sis tabakasıyla görüş mesafesinin 20-25 metreye kadar düştüğü görüldü. Sis nedeniyle zorlanan sürücüler, caddelerde dikkatli seyretti. Yoğun sis Sivas-Ankara, Sivas-Malatya ve Sivas-Ankara kara yolunda da kendini gösterdi. Görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Polis ekipleri sürücülerin yoğun sis nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaynak: DHA

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