Sivas'ta yoğun sis etkili oldu
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Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

SİVAS'ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

20.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:44
Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

'ta dün gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Dün gece hava sıcaklığının sıfırın altında 4 derece olarak ölçüldüğü kentte, sis etkisini gösterdi. Kent merkezi ve çevresinde, sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle trafik aksamalar yaşandı. Merkezde görüş mesafesinin 20- 25 metreye kadar düştüğü görüldü. Sis nedeniyle sürücüler, trafikte düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.Yoğun sis, Sivas-Ankara, Sivas-Malatya ve Sivas-Ankara karayollarında da kendini gösterdi. Görüş mesafesi bazı bölgelerde 10 metreye kadar düştü. Polis ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.


Kaynak: DHA
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