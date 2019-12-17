Sivas'ta yoğun sis etkili oldu
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Sivas'ta yoğun sis etkili oldu

Sivas'ta yoğun sis etkili olduSivas'ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.

17.12.2019 12:27 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:29

'ta yoğun sis etkili oldu

Sivas'ta saatlerinden itibaren etkili olan sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gece eksi 6'ya düştüğü Sivas'ta sabah saatlerinde sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü. Trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Araçlar trafikte hızlarını düşürerek ilerledi. Kent genelinde yoğun sisin gün boyu etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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: Sivas'ta yoğun sis etkili oldu
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