Sivas'ta Yoğun Sis Etkili Oldu
SİVAS'ta sabah saatlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi.
SİVAS'ta sabah saatlerinde etkili olan sis, yaşamı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının sabah saatlerinde sıfırın altında 1 dereceye düştüğü kentte, yoğun sis görüldü. Kent merkezindeki yoğun sis tabakası nedeniyle görüş mesafesini bazı yerlerde 30 metreye kadar düştü. Araç sürücüleri trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı. Sis, aynı zamanda güzel görüntüler de oluşturdu. İlerleyen saatlerde sisin etkisini kaybetmesiyle hayat normale döndü.
- Sivas