Sivas'ta yoğun sis

SİVAS'ta, sabah saatlerinde sis etkili olurken, trafikteki sürücüler, görüş uzaklığının düşmesi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü kent merkezi ve çevresinde yoğun sis etkili oldu. Görüş uzaklığı, yer yer 50 metreye kadar düştü. Yollarda olan sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Yoğun siste, Kızılırmak üzerindeki tarihi Eğri Köprü çevresinde ise güzel görüntüler ortaya çıktı. Tarihi köprüde fotoğraf çektirenler oldu.