Sivas'ta yoğun kar yağışı tatil getirdi

SİVAS - Sivas'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle rehabilitasyon merkezleri 1 gün tatil edilirken, kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personele de idari izin verildi.

Sivas ve genelinde dün akşam saatlerinde başlayan ve bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar kaldırımlarda yürümekte zorluk çekti. Trafikte de zaman zaman aksamalar yaşandı.

Sivas Valiliği yoğun yağışı dolayısıyla il merkezindeki rehabilitasyon merkezlerinin bir gün tatil edildiğini duyurdu. Kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile çalışanlarına da 1 gün idari izin verildi.