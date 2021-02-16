Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği kentte, akşam saatlerinde kar yağışı başladı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezi kısa sürede beyaza bürünürken, Selçuklu ve Osmanlı eserlerinin bulunduğu Cumhuriyet Meydanı'nda güzel görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar fotoğraf çekti.

Atatürk Bulvarı ve İstasyon Caddesi'nde de kar yağışı nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı.

Kentin bazı noktalarında ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yaralamalı ve hasarlı kazalar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde