Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor
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Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

13.02.2020 12:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 13:24
Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

'ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte önceki gün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının ardından şehir adeta beyaza büründü.

Sivas Belediyesine ait iş makineleri şehir merkezinde kar kürüme çalışması yaparken toplanan karlar kamyonlarla il dışına naklediliyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 40 santimetreye ulaşmasının ardından park halindeki araçlar güzel görüntüler oluşturdu. Bazı araçların kar altında kaybolduğu görüldü.

Öte yandan Soğuk Çermik-Doğanşar, Tecer-Beypınar, İmranlı-Karacaören, Suşehri-Polatderesi-İmranlı kara yollarında kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Kaynak: AA
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