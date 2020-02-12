Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor
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Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

12.02.2020 11:52 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:58
Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili oluyor

'ta etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, saatlerinde etkisi artırdı.

Kent merkezi kar yağışının ardından tamamen beyaza büründü.

Kar yağışı zaman zaman ulaşımda da aksamalara neden oluyor.

Sivas-Erzincan kara yolundaki Seyfebeli Geçidi'nde ağır tonajlı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yoğun kar yağışının etkili olduğu kentte kar ve tipi nedeniyle Suşehri-Şerefiye-Zara kara yolu ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: AA
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