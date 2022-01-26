Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili oldu

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Sivas'ta etkili olan kar yağışıyla kent merkezi beyaza büründü.

Karın yağmasıyla tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapılar karla kaplandı.

Kar yağışı Sivas'ı çevre illere bağlayan yollarda da etkili oldu.

Belediye ve karayolları ekipleri iş makineleriyle temizlik çalışması yaptı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de İnönü Bulvarı'nda kar yağışı altında bir süre gezinti yaptı.

Ayhan ve Bilgin, caddede gezinen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.