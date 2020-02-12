Sivas'ta yoğun kar yağışı (4)
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Sivas'ta yoğun kar yağışı (4)

MALATYA YOLU ULAŞIMA KAPANDISivas'ta, yoğun kar ve tipi nedeniyle Sivas- Malatya karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı.

12.02.2020 20:34 | Son Güncelleme: 12.02.2020 20:34
Sivas'ta yoğun kar yağışı (4)

YOLU ULAŞIMA KAPANDI

'ta, yoğun kar ve tipi nedeniyle Sivas- Malatya karayolu çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Sivas'tan Malatya istikametine giden araçlar Ulaş ilçesi girişinde, Malatya'dan Sivas'a seyreden araçlar ise ilçesinde bekletiliyor.

SCÜ DE TATİL EDİLDİ

Kentteki kar nedeniyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ve ilçelerde bulunan meslek yüksek okullarında da olumsuz hava koşulları nedeniyle ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencileri için tatil edildi. 


Kaynak: DHA
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