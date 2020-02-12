12.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:53

Sivas'ta yoğun kar yağışı

SİVAS'ta sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Kent genelinde 385 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme, küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışının ardından 385 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı. Suşehri, Zara, Şerefiye yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Şehirlerarası yollarda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kaynak: DHA