Sivas'ta yoğun kar yağışı etkili olurken, 199 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sivas'ta bir süredir etkili olan soğuk hava ve kar yağışı gün içerisinde etkisini arttırdı. 199 köy yolu araç ulaşımına kapandı. Hava sıcaklığı gün içerisinde eksi 7 dereceye düştü. Yağan kardan dolayı mutlu olduklarını belirten Sivaslılar, yine de eksi soğukların kalmadığını, hava sıcaklığının sıfırın altında olmasına rağmen çok da soğuk olmadığını belirtti. Sivas tarihi kent meydanında yağan taze karla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, yoğun kar yağışın Çarşamba günü sabah saatlerine kadar devam edeceği, vatandaşların kar yağışından kaynaklı olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi. - SİVAS

Kaynak: İHA