Sivas'ta Ympso Akgül Güven Tazeledi

Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odası Başkanlığına Mehmet Akgül yeniden seçildi.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (SESOB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Esnaf Odasının genel kurulu Atatürk Kültür Merkezinde yapıldı.

Yönetim kurulunun 4 yıl içerisinde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi veren oda başkanı Mehmet Akgül, oda bünyesinde farklı meslek grupları olmasına rağmen hiçbir meslek grubuna ayrım yapmaksızın hizmet etmeye gayret gösterdiğini belirtti.

Sivas'ta ikinci büyük oda olduklarını aktaran Akgül, üyelerin iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Esnafımız bizim için çok önemlidir. Üyelerimiz arasında ayrım yapmadan onların sorunlarını da kendi sorunlarımız gibi gördük ve üyelerimizin yanında yer alarak sorunlarını birlikte çözmeye çalıştık. Pide fırınları arasında yaşanan rekabeti ortadan kaldırdık. Bazı kurumların sponsorluğunda bakkal ve fırıncı esnafımıza yönelik 'Askıda Ekmek' projesini hayata geçirdik.

Bu proje ile bedelsiz olarak ekmek dolaplarını üyelerimize dağıtmaya başladık. Et ve süt ürünleri satan esnaflarımızın yaşadıkları sorunları çözdük. Şehir dışından gelerek sebze ve meyve satışı yapanlara müsaade edilmemesini sağladık. Bizlere vermiş olduğunuz destek ile daha çok işler yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yapılan oylama sonrasında Mehmet Akgül 441 oy alarak yeniden oda başkanlığına seçilirken, diğer aday Ebubekir Arslan ise 216 oy aldı.