Sivas'ta YKS'ye gireceklere toplu taşıma ücretsiz olacak Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecekler öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri şehiriçi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Sivas'ta Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecekler öğrenciler, veliler ve sınav görevlileri şehiriçi toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Belediyesine bağlı özel halk otobüsleri, YKS'nin yapılacağı 27-28 Haziran tarihlerinde öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine ücretsiz hizmet verecek.

Toplu taşıma araçları, öğrencilerin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir sıkıntı yaşamaması için sınav günleri tam kapasite çalışacak.

Öte yandan, Sivas Belediyesi de YKS nedeniyle bazı tedbirler aldı. Belediye şehir genelinde sürdürülen yol, kaldırım, asfalt, altyapı ve çevre çalışmalarını YKS nedeniyle durduracak.

Kaynak: AA