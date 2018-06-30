Sivas'ta Yks'nin Birinci Oturumu Yapıldı

Sivas'ta, üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

Cumhuriyet Üniversitesi kampüsünde TYT'ye girecek adaylar, sabah saatlerinden itibaren salonlara gelmeye başladı. Sınava girecek adaylar arama noktalarından geçerek sınav salonlarına alındı.

Adaylara, 120 sorunun yöneltildiği TYT, 135 dakika sürdü.

Çocukları sınava giren bazı aileler de okul bahçesinde piknik yaptı. Yanlarında termos ile çeşitli yiyecekler getiren vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.

Velilerden Hatice Karakaya, "Biz de ailelerle beraber hem Kur'an okuyoruz hem bekliyoruz. Piknik gibi oldu bizim için." diye konuştu.

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) de yarın yapılacak.