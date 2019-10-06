Sivas'ta yıpranan köprülerde yenileme çalışmaları

06.10.2019 11:48

Sivas Belediyesi, uzun yıllardan beri hizmet veren köprülerde eskiyen kolon, perde, bağlantı noktalarında tadilat çalışması başlattı.



Sivas Belediyesi, köprülerdeki tadilat çalışmalarına ilk olarak Toptancılar Caddesi üzerinde bulunan köprünün yıpranan kolonları ve bağlantı noktalarında onarım ve güçlendirme çalışması yaparak başlayacak. Çalışmalar 7 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Çalışmalar doğrultusunda Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndan 4 Eylül Sanayi Sitesi'ne doğru gidişler kapatılarak, bölgede trafik akışı Farabi Caddesi dönüşüne kadar tek şerit üzerinden gidiş geliş şeklinde sağlanacak. - SİVAS

Kaynak: İHA