Sivas'ta yılkı atları karlı arazide yiyecek aradı

KANGAL, SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde karla kaplı arazide yiyecek arayan yılkı atları dron ile görüntülendi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Sivas Şubesi ekipleri, Kangal ilçesi Bektaş köyü Yama Dağı mevkisinde yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Ekipler, dron ile bu alanı görüntülediği sırada sürü halinde gezinen çok sayıda yılkı atıyla karşılaştı.

Kar altında yiyecek arayan çok sayıda yılkı atı güzel görüntü oluşturdu.