Sivas'ta yıldırım isabet eden kişi öldü
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Sivas'ta yıldırım isabet eden kişi öldü

Sivas'ta yıldırım isabet eden kişi öldü
Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Sivas'ın Gürün ilçesinde yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti, 15 küçükbaş hayvanı telef oldu.

Sivas'ın Gürün ilçesinde yıldırım isabet eden kişi hayatını kaybetti, 15 küçükbaş hayvanı telef oldu.

Başören köyünde yaşayan 58 yaşındaki Ömer Kürklü, hayvanlarını otlatmak için araziye gitti.

Uzun süre kardeşinden haber alamayan Yılmaz Kürklü, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile AFAD ekiplerinin başlattığı arama çalışmasında, köye yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta Ömer Kürklü'nün cansız bedenine ulaşıldı.

Yapılan ilk incelemede Kürklü'nün yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Cenaze, otopsi için Gürün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Kürklü'ye ait 15 küçükbaş hayvan yıldırım isabet etmesi sonucu telef olmuş halde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya

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