Sivas'ta yıldırım isabet eden ev ve depo yandı
CANLI YAYIN: EKREM İMAMOĞLU VE BİNALİ YILDIRIM ORTAK YAYINI! CANLI AKTARIYORUZ

Sivas'ta yıldırım isabet eden ev ve depo yandı

Sivas'ta yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan prefabrik ev ve bitişiğindeki depo, kullanılamaz hale geldi.

Sivas'ta yıldırım isabet eden ev ve depo yandı

Sivas'ta yıldırım düşmesi sonucu yangın çıkan prefabrik ev ve bitişiğindeki depo, kullanılamaz hale geldi.
Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Yağış sırasında merkeze bağlı Çöken köyünde Yusuf Kütük'e ait konteyner eve yıldırım düştü. Ev ve bitişiğindeki depoyu, kısa sürede alevler sardı.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev ve bitişiğindeki depo kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et