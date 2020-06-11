Sivas'ta yıldırım isabet eden çoban öldü Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti.

Döllük köyünde çobanlık yapan 36 yaşındaki Harun Şahin'e, kızı ile hayvan otlattığı sırada yıldırım isabet etti.

Olayı görenlerin bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri Şahin'in hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kayseri'den çobanlık yapmak için köye geldiği öğrenilen Şahin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Şarkışla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA