Yıkılan istinat duvarı park halindeki kamyonette hasara yol açtı
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Yıkılan istinat duvarı park halindeki kamyonette hasara yol açtı

Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde - Haberler | Güncel

Sivas'ta yağışlı havanın etkisiyle yıkılan istinat duvarı, park halindeki kamyonette hasara neden oldu.

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Sivas'ta yağışlı havanın etkisiyle yıkılan istinat duvarı, park halindeki kamyonette hasara neden oldu.

Gökçebostan Mahallesi Ruhsati Baba Caddesi'nde boş araziyi çevreleyen 50 metre uzunluğunda, 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarının bir bölümü yağışlı havanın da etkisiyle çöktü.

Olayda park halindeki 34 BC 7589 plakalı kamyonet, duvardan kopan parçalar ve araziden kayan toprak yığınının altında kalarak zarar gördü.

Çevredekilerin durumu bildirmesiyle bölgeye gelen polis ekipleri, şerit çekerek önlem aldı.

Olay yerine gelen kamyonetin sürücüsü İlkay Kaynar, aracın durumunu görünce şaşkınlık yaşadı.

Çevredeki vatandaşlardan Hasan Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, markete giderken sürücünün aracını duvarın yanına park ettiğini gördüğünü söyledi.

Marketten çıktıktan sonra aynı yerden geçerken bu manzarayla karşılaştığını anlatan Yıldırım, "Markete gittim, geri geldim duvar çökmüş. Yani yarım saat sürmedi, arkadaşın aracını park etmesiyle duvarın çökmesi arasında geçen zaman. Olayın ardından hemen polis ekiplerine haber verdik." diye konuştu.

Yıkılan istinat duvarı park halindeki kamyonette hasara yol açtı
Yıkılan istinat duvarı park halindeki kamyonette hasara yol açtı
Yıkılan istinat duvarı park halindeki kamyonette hasara yol açtı
Yıkılan istinat duvarı park halindeki kamyonette hasara yol açtı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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