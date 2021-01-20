Sivas'ta "yetkili servis" bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı
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Sivas'ta "yetkili servis" bahanesiyle dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı

20.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:54
Sivas'ta

Sivas'ta, kendisini yetkili servis görevlisi olarak tanıtıp, arızalanan eşyaları başkalarına sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta, kendisini yetkili servis görevlisi olarak tanıtıp, arızalanan eşyaları başkalarına sattığı öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Bürosuna müracaatta bulunan B.G, arızalanan televizyonu için internetten ulaştığı ve kendisini yetkili servis olarak tanıtan S.Ç'ye teslim ettiği televizyonunu tekrar alamadığını bildirdi.

Polis ekipleri, elektronik ve beyaz eşyaları tamir maksadıyla alarak başkalarına satan ve bu yöntemle 20'den fazla kişiyi dolandıran S.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüpheli S.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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