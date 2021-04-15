Sivas'ta, yetiştiricilere 50 damızlık manda kurayla verildi
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Sivas'ta, yetiştiricilere 50 damızlık manda kurayla verildi

Sivas'ta, yetiştiricilere 50 damızlık manda kurayla verildi
Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, 'Mandalarda Verim Yükseltme Projesi' kapsamında 50 damızlık manda, kurayla yetiştiricilere teslim edildi.

SİVAS'ta, 'Mandalarda Verim Yükseltme Projesi' kapsamında 50 damızlık manda, kurayla yetiştiricilere teslim edildi.

Manda ırkını korumak ve devamlılığını sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında Et ve Süt Kurumu bahçesinde program düzenlendi. Sivas Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü katıldı. Programda kura çekimi sonucunda 50 çiftçiye birer  damızlık manda teslim edildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, manda sayısında memnuniyet verici artış olduğunu belirterek "Bugün, Sivas tarım ve hayvancılık potansiyeli çok yüksek bir il olan şehrimiz bu proje gerçekleştiriyoruz. İlimiz potansiyeli olan bir tarım ve hayvancılık şehri. Güçlü coğrafya ve alt yapıya sahip bir ilimiz var. 2020 yılı hayvancılık istatistiklerine baktığımız zaman arıcılık işletme sayısı bakımından Türkiye'de ikinci, bal üretiminde dördüncü, kovan üretmede yedinci, sığır sayısında yedinci ve manda sayısında onuncu sırdayız. Yıllara göre baktığımızda manda da çok düzenli bir artış var. Bu proje de bu noktada katkı sağlayacak" dedi.'HAYVANCILIK VE TARIMA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ'Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise "Bugün manda dağıtımını yaptığımız projeye baktığımız zaman gerçekten sahada Sivas'ın hayvancılık alanında kalitesini artıracak olduğunu görüyoruz. Bizler üretim ve istihdam odaklı her projeyi desteklemekle mükellefiz. Bugün ilimiz son 20 yılda tarım ve hayvancılık alanında yapılan hizmetlere baktığımız zaman siyahla beyaz arasındaki fark kadar fark görüyoruz. Hayvancılığa ve tarımcılığa verilen her türlü destekler devam ediyor" diye konuştu.

Farklı ilçelerden katılım sağlayarak başvuru sonucunda kura çekilişi ile mandalarını alan çiftçiler ise projeyi memnuniyetle karşıladıklarını, yapılacak üretimin kaliteyi artırarak istihdama da destek vereceğini belirtti.


Sivas'ta, yetiştiricilere 50 damızlık manda kurayla verildi
Sivas'ta, yetiştiricilere 50 damızlık manda kurayla verildi
Sivas'ta, yetiştiricilere 50 damızlık manda kurayla verildi
Sivas'ta, yetiştiricilere 50 damızlık manda kurayla verildi
Sivas'ta, yetiştiricilere 50 damızlık manda kurayla verildi
Sivas'ta, yetiştiricilere 50 damızlık manda kurayla verildi
Sivas'ta, yetiştiricilere 50 damızlık manda kurayla verildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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