Sivas'ta Yetim ve Öksüzler Bayram Sevinci Yaşadı

Vali Davut Gül'ün Sivas ve ilçelerinde Kurban Bayramı öncesinde başlattığı Bir Çocuk, Bir Dilek kampanyası kapsamında il genelinde istekleri yerine getirilen 387 yetim ve öksüz, bayram sevinci yaşadı.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Bir Çocuk, Bir Dilek kampanyası kapsamında Vali Gül'ün bayram öncesi mektup göndererek, "Keşke bu bayram şunu yapsam, alsam, gitsem" gibi dileklerini sorduğu 387 yetim ve öksüzün ilettiği istekler, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) yerine getirildi.

Gül, yaptığı değerlendirmede, yetim ve öksüzlerin, kimi genç odası, kimi bayramda kesmek için bir kurbanlık, kimi oyuncak, kimi bilgisayar kimi de farklı isteklerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yapılan çalışma ile isteklerin tamamı bayram öncesinde çocuklara ulaştırıldı. Taleplerin tamamı en güzel şekilde yerine getirildi. Bazı çocukların hediyelerini bizzat ben ve eşim sürpriz ziyaretlerde bulunarak verdik. Sosyal devlet anlayışı ile yetimlerin, öksüzlerin kimsesiz olmadığını, devletimizin her zaman onların yanlarında olduğunu hissettirmek istedik. Hediyelerle sevinçlerini paylaşmaya çalıştığımız çocuklarımızın bayramlarını yeniden kutluyorum, kapımız ve gönlümüz hem onlara hem tüm vatandaşlarımıza açık. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin."

Vali Gül ayrıca taleplerin yerine gelmesinde gayret gösteren kaymakamlar ile SYDV çalışanlarına da teşekkür etti.