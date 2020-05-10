Sivas'ta yetim annelerine Anneler Günü hediyesi
10.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 10.05.2020 14:54
Sivas'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yetim annelerine hediyeler vererek Anneler Günü'nü kutladı.
Sivas'ta Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, yetim annelerine hediyeler vererek Anneler Günü'nü kutladı.
Valisi Salih Ayhan, Anneler Günü dolayısıyla yetim çocukların anneleri için maske, şampuan ve hijyen setinden oluşan hediyeler hazırlattı.
Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, hediyeleri kapı kapı dolaşarak annelere teslim etti.
Annelere Vali Ayhan'ın selamını da ileten ekipler, Anneler Günü'nü kutladı.
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Kaynak: AA