Sivas'ta yeşil alanlarda sıra dizimi otomatik sulama sistemine geçildi Sivas'ta ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, yeşil alanlarda sıra dizimi otomatik sulama sistemine geçildi.

Sivas'ta ağaçlandırma çalışmaları kapsamında, yeşil alanlarda sıra dizimi otomatik sulama sistemine geçildi.

Sivas Belediyesi, kentte yeşil alanlarda sistem değişikliğine giderek, fidelerin yaşam kalitesini artırabilmek ve tasarruf sağlamak amacıyla sıra dizimi otomatik sulama sistemine geçti.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde yürütülen çalışmaları inceleyerek çalışanlardan bilgi aldı.

Yeni oluşturulan sistemle hem fidelerin yaşam kalitesinin artacağını hem de tasarruf sağlanacağına dikkati çeken Bilgin, şunları kaydetti:

"Bilinmelidir ki; göreve geldiğimiz ilk günden bu yana yeşil alana büyük önem veriyoruz. Sivas'ımızda kişi başına düşen yeşil alan sayısını artırabilmek için yoğun çaba harcıyoruz. Bunda en büyük emeği ise Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ve çalışma arkadaşlarımız veriyor. Eskiden direkt bulunduğumuz alanlara ekimler gerçekleştirerek personellerimiz tarafından sulama yapılıyordu. Ayrıca ekimlerde bazı fireler verebiliyorduk. Yaptığımız değişiklikle birlikte sıra dizimi otomatik sulama sistemini hayata geçirdik. Bahçelerimizde sıra düzeni halinde açık hava dikimiyle bölgeler belirleyerek çiçeklerimizin ve nitelikli ağaçlarımızın ekimini yapıyoruz. Böylelikle fidelerimizin yaşam kalitesini artırmış olduk."

Kaynak: AA