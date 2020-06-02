Sivas'ta yeşil alanlar genişliyor
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Sivas'ta yeşil alanlar genişliyor

Sivas Belediyesi Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere şehrin tamamında çiçek ekimi peyzaj çalışmaları ile fidan dikimi gerçekleştiriyor.

Sivas'ta yeşil alanlar genişliyor
02.06.2020 15:11 | Son Güncelleme: 02.06.2020 15:14

Sivas Belediyesi Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere şehrin tamamında çiçek ekimi peyzaj çalışmaları ile fidan dikimi gerçekleştiriyor.

Sivas'ta yeşil alanların gelişimine yönelik çok sayıda çalışma gerçekleştiren Sivas Belediyesi pandemi sürecinde yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Kent Meydanı başta olmak üzere şehrin tamamında peyzaj çalışmalarının yanı sıra fidan dikimi gerçekleştiriliyor. Kent Meydanı'nda çalışan ekipleri ziyaret eden Belediye Başkanı Hilmi Bilgin çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplerle sohbet eden Başkan Bilgin fidan dikimi gerçekleştirdi. Pandemi süreciyle alınan tedbirlerin ardından bugün yeni bir dönem başladığını belirten Başkan Hilmi Bilgin, "Maske mesafe ve hijyene dikkat ederek bu süreci de sıkıntısız bir şekilde geçireceğiz. Bizimde şehre yönelik çalışmalarımızda devam ediyor. Şehrin altyapısına, üst yapısına, yeşil alanlarına yönelik belediyecilik anlamında her türlü çalışmamız devam ediyor. Bugünde Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz ile birlikte şehrimizdeki mesire alanlarını bugün hemşerilerimizin hizmetine açtık. Mangal ve semaver yakmamak kaydıyla tüm mesire alanları hemşerilerimizin ziyaretine açıldı." dedi.

Yola 'Daha Yeşil Bir Sivas' parolasıyla çıkıldı

Tarihi Kent Meydanının yeni döneme çiçeklerle güllerle güzelleştirilerek girmesi noktasında çalışma yapıldığını belirten Bilgin, "Daha Yeşil Bir Sivas parolasıyla çıktığımız bu alanda tarihi dokuya zarar vermeden meydanı daha yeşil yapacak ağaç dikimi gerçekleştirdik. Anıtla kurulundan izin alarak ilk etapta 10 tane süs elması cinsi ağacı toprakla buluşturduk. Talep olması halinde bu sayıyı belirli bir ölçüde proje dahilinde artırabiliriz. Bizim amacımız yaşadığımız şehrin daha yeşil bir noktaya gelmesi. Bu konuda Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz güzel bir çalışma yapıyor." ifadelerini kullandı. Sivas'ın daha yeşil olması için çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Hilmi Bilgin, geçen yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle şehirde görev yapan tüm öğretmenlerin adına Paşabahçe mesire alanında hatıra ormanı oluşturduklarını dile getirdi. Bu senede Sivas'ta nikahı kıyılan her çiftin adına İşhan TOKİ Mevkin de birer tane fidan dikerek sevgi ormanı oluşturulacağını söyleyen Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bununla birlikte yeni caddelerimizde şehrin dokusuna uygun şekilde ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştireceğiz. İlk olarak hemşerilerimizin yoğun olarak kullandığı Paşabahçe yolunun altyapısını, kaldırımlarını, aydınlatmasını, standartlara uygun yürüyüş yolları ve çınar ağaçlarıyla ağaçlandırmasını yaparak güzle bir yürüyüş güzergahı oluşturacağız. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın ikinci kısmı ile Necmettin Erbakan Bulvarı gibi geniş bulvarlarda bu tür çalışmalarımız devam edecek." - SİVAS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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